Guendalina Canessa vuole un altro figlio: ecco quando e con chi proverà...

Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello 7, tornata nella Casa anche durante il Grande Fratello 16, vuole un altro figlio dopo Chloe, 10 anni, avuta dall’ex marito Daniele Interrante. La 39enne rivela la voglia di essere mamma bis sul social, rispondendo ad alcuni commenti dei fan sul profilo di Belen Rodriguez.

Tutti parlano della possibile gravidanza della showgirl argentina 36enne, che sarebbe incinta dell’attuale fidanzato Antonino Spinalbese, addirittura al quarto mese di gestazione. Interviene anche Guenda e immancabile arriva una domanda per lei. Una follower le chiede: “Anche Chloe sarebbe felice di avere un fratellino, vero?”. La Canessa non si sottrae affatto al quesito e replica: “Si tanto! Infatti in estate ci proverò, sai”.

Guendalina Canessa inizierà i ‘lavori’ per diventare mamma bis la prossima estate 2021. Dopo la storia d’amore con il cestista Pietro Aradori, definitivamente chiusa, dallo scorso settembre la bionda è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Claudio Tommasini, 29 anni, dieci meno di lei. Anche lui è un giocatore di basket, playmaker della NPC Rieti Pallacanestro.

Le cose tra loro vanno alla grandissima: I due hanno trascorso insieme sia lo scorso Natale che il Capodanno. Claudio è stato accettato con gioia anche da Chloe. Sono talmente innamorati, che pensano a un bebè e tra non molto proveranno a concepirlo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.