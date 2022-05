Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: la motivazione

Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. La produzione del reality di Canale5 ha scelto di prolungare le settimane del gioco tv e ha dato ai naufraghi la possibilità di prendere parte alle puntate in più o di rientrare in Italia. La 36enne romana, tra la sorpresa e lo stupore degli opinionisti in studio, ha optato per la seconda opzione. Guanda, che era sbarcata in Honduras col fratello Edoardo (rimasto invece in America), preferisce tornare a Roma per occuparsi dei figli più piccoli, Chloe e Salvatore, avuti con l’ex marito Umberto D’Aponte (con cui per usare un eufemismo non è in buoni rapporti), ma anche per stare vicino alla primogenita Gaia che sta per compiere 18 anni.

Ha fatto sapere: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolverle. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.

“Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza. Ci sono cose di forze maggiori che mi impediscono di rimanere, altrimenti resterei qua”, ha poi aggiunto.

