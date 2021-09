Guendalina Tavassi rivela che l'aggressore è l'ex marito Umberto?

Guendalina Tavassi rivela che il suo aggressore sarebbe l’ex marito Umberto? D'Aponte pubblica su Instagram lo screenshot del suo cellulare che mostra il suo contatto bloccato dalla figlia Chloe. La bambina ha anche modificato la foto profilo, eliminando lo scatto che la ritraeva col papà. “Senza Parole. Forse i messaggi d’amore che ci mandiamo io e mia figlia danno fastidio a qualcuno. Vorrà dire che ci rifaremo da vicino…”, scrive. La romana 35enne ribatte con durissime insinuazioni.

Lo scontro non si placa. Guenda parrebbe puntare il dito contro Umberto: non può chiarire tutto nelle sue storie, ma le sue parole sembrerebbero lasciare spazio a pochi dubbi. Dopo l’attacco indiretto di D’Aponte, decide di parlare sul social e far capire molto di più dell’aggressione subita.

VIDEO

“Ragazzi vi spiego un attimino in breve così capite e evitiamo di scrivere cavolate. Io dopo l’accaduto ho dovuto bloccare quel contatto dal cellulare di mia figlia perché mi è stato detto dalle autorità competenti. Questo non vuol dire che il padre non vede i figli. Perché gli ha visti fino all’altro ieri e poi non ha potuto. Può chiamarli, può sentirli con il mio telefono e vederli quando può e quando vuole. Detto ciò, giochiamo ad Indovina Chi. Perché io vi faccio delle persone intelligenti. Frattura alle ossa nasali, un occhio nero, sono stata al pronto soccorso, alla Polizia. Secondo voi chi è stato quindi?”, sottolinea la Tavassi.

Per rafforzare le sue parole, Guendalina pubblica il referto medico, in cui si legge che l’aggressione è stata compiuta da una “persona nota”.

Umberto, sempre senza far nomi, via web invece dice: “Nessuno delle autorità mi ha vietato di sentire o vedere i miei figli, quindi tirate un po’ voi le somme". Poi aggiunge, a sua difesa: “Non si devono dare sentenze senza sapere. La gente farebbe di tutto pur di screditare una persona sapendo che gli ha voluto bene. Incredibile questa cosa. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole”. E infine conclude, quasi a volersi smarcare da tutto: “Ci sono donne che veramente subiscono violenze, vengono sfondate, maltrattate e fatte di tutto. Non si gioca con ‘ste cose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.