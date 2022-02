Guendalina Tavassi ammette: 'Non ingrasso grazie ai sostitutivi del pasto’

Spesso la si vede sul social mentre mangia ‘schifezze’ di ogni tipo. Eppure Guendalina Tavassi, 36 anni, riesce sempre ad avere una forma fisica invidiabile. Ora l’ex gieffina sul social ha ammesso che se nel weekend si lascia andare a tavola e non mette quasi nessun freno all’appetito, durante il resto della settimana non solo fa attenzione a quel che mangia, ma utilizza alcuni sostitutivi dei pasti. “Mi chiede sempre come faccio a mangiare schifezze e non ingrassare. Eccolo il mio segreto. Oggi vado di sostitutivo dei pasti. Fast food, panini, pizza… Vi faccio vedere quello che faccio io quando mi sento in colpa”, ha fatto sapere in alcune Stories.

Poi Guenda ha aggiunto: “Questo succede praticamente tre o quattro volte alla settimana. Io faccio casino il weekend e il mio weekend parte dal venerdì. Poi il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mi preparo un sostitutivo dei pasti. Se sono a pranzo fuori chiaramente me lo faccio a cena e viceversa”.

Mamma di tre figli, la Tavassi è secondo alcuni siti specializzati in lizza per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Seppur debba la sua notorietà al ‘Grande Fratello’, la romana ha in realtà già preso parte anche al reality ambientato in Honduras, soffrendo però tantissimo proprio la fame.

Scritto da: il 1/2/2022.