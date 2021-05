Guendalina Tavassi fa gli auguri di compleanno all'ex D'Aponte: 'La persona più importante'

Guendalina Tavassi fa gli auguri di compleanno all’ex marito Umberto D’Aponte. Nelle sue IG Stories l’ex gieffina, influencer e opinionista tv, nonostante ormai viva separata in casa con il napoletano, gli fa sentire tutto il suo affetto e il suo calore. “Sei la persona più importante”, gli sottolinea.

Umberto compie 37 anni, Guenda non dimentica la data importante. La bella 35enne pubblica una foto con D’Aponte e i due figli nati dal loro matrimonio, Chloe, venuta al mondo nel 2013, e Salvatore, 5 anni e scrive: “Tantissimi auguri a te, che rimarrai sempre la persona più importante della nostra vita”. Arricchisce la tenera dedica con un cuore rosso.

La Tavassi ha rivelato che lei e il marito, dopo sei anni felici, non stavano più insieme a marzo scorso durante una diretta social. Ha anche svelato di aver deciso comunque di vivere con lui, sotto lo stesso tetto, per il bene dei bambini.

“Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe. Questa è la mia verità. Sono esausta di essere martellata. Non vedete la persona sempre come personaggio, siamo tutti uguali. Questa è la mia vita e la vivo come mi pare. Adesso sono single, ma la fede non la tolgo perché a me piace. E’ da più di un anno che stiamo così, ma adesso la sto mettendo a fuoco. Ne sto parlando perché non mi va che dicano stron*ate. L'amore vero è il bene che vuoi ad oltranza a una persona. Noi andiamo d'amore e d'accordo anche perché siamo sempre nella stessa casa”, ha chiarito, smentendo le voci di addio a causa di un tradimento di Umberto.

“Siamo separati in casa da mesi - ha anche aggiunto - Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli”. Lei a D’Aponte continua a volere un gran bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.