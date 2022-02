Guendalina Tavassi conferma la partecipazione all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi ha confermato di essere uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 21 marzo. L’ex gieffina lo ha fatto via social rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. In questo periodo sta affrontando una delicata questione legale con il padre dei suoi figli, che è addirittura finito in carcere dopo alcuni episodi di violenza nei confronti della 36enne. Qualcuno ha così pensato di domandarle se fosse il caso di chiedere alla produzione del reality di partecipare.

Lei ha risposto: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!”.

E ancora, a chi le ha rimproverato di stare per lasciare da soli i suoi figli più piccoli Chloe e Salvatore, Guenda ha replicato: “Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.

Guendalina partirà per l’Honduras con il fratello maggiore Edoardo.

Sempre nelle ultime ore un altro volto noto della tv ha confermato la sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi. Si tratta di Lory Del Santo. Quest’ultima volerà in America insieme al compagno Marco Cucolo. Sia Guendalina che Lory avevano già preso parte al format in passato: Lory nel 2005 (vincendolo) e Guendalina nel 2012.

Scritto da: la Redazione il 23/2/2022.