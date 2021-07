Guendalina Tavassi nelle sue IG Stories punta il dito contro Tommaso, il concorrente più chiacchierato di Temptation Island. Il 21enne partecipa al programma con la fidanzata 40enne Valentina Nulli Agosti: è ossessionato da lei con cui sta insieme da un anno e sette mesi e affetto da una gelosia morbosa e patologica. “Mi ha insultato per un anno sui social”, rivela l’ex gieffina. Sostiene di essere stata attaccata pesantemente da lui.

L’influencer 35enne è spietata con Tommaso Eletti, già diventato uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island. “Sto guardando Temptation e penso: ‘Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind…’. Poi mi sono ricordata…”, esordisce la Tavassi.

E svela: “C'era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, ma cose pensati, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui…”.

Guendalina Tavassi indica Tommaso come uno dei suoi hater più accaniti, chissà se il ragazzo, appena terminato il silenzio imposto ai protagonisti del programma durante tutto il periodo della messa in onda, replicherà e cercherà di scagionarsi dalle accuse…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.