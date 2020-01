Guendalina Tavassi, è tornato il sereno con la figlia Gaia: hanno fatto pace

Torna il sereno tra Guendalina Tavassi e Gaia, avuta dall’ex Remo Nicolini. Mamma e figlia hanno fatto pace, così racconta un’amica delle due che ha ripreso la 34enne e la 17enne insieme sorridenti e spensierate e ha immediatamente condiviso il video sul social.

Non vogliono rilasciare dichiarazioni sulla vicenda che le ha viste contrapposte. Lo scorso novembre Gaia si era lamentata via Instagram dell’atteggiamento della madre accusandola per le scarse attenzioni ricevute. Guenda aveva immediatamente smorzato i toni e, gettando acqua sul fuoco, aveva dato la colpa dello sfogo all’adolescenza.

“Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, aveva sottolineato via web.

La ragazza aveva continuato anche nei giorni seguenti ad attaccare la Tavassi, che però si era sempre mantenuta assai calma e aveva fatto sapere: “Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla”. Tutto deve essersi chiarito, per fortuna. Ora Guendalina Tavassi e la figlia Gaia hanno fatto pace: crisi rientrata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2020.