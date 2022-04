Guendalina Tavassi, avete visto com'è cresciuta la figlia primogenita Gaia? Foto

Gaia Nicolini è diventata, come dice la mamma, una “piccola e quasi grande donnina”. La figlia primogenita di Guendalina Tavassi, avuta dalla 36enne con l’ex Remo Nicolini, è cresciuta, ora ha 19 anni e sul social non nasconde affatto la sua avvenenza.

Felice di guardare la madre in tv all’Isola dei Famosi, stavolta in coppia con lo zio Edoardo, fratello di Guenda, Gaia fa il tifo e si diverte. Nelle sue storie social posta una dedica che la Tavassi le ha fatto prima di sbarcare in Honduras.

“E poi ci sei tu, la mia piccola ma ormai quasi grande donnina. Amore mio, insieme ne abbiamo passate davvero tante, ma il nostro amore e il nostro rapporto così speciale ci ha reso indistruttibili. Sei così fragile, sensibile, ma allo stesso tempo mi ricordi sempre me, così apparentemente forte: nessuno sa, poi, quello che hai realmente dentro”, ha scritto Guendalina alla figlia.

E ancora: “Ma l’unica certezza che hai è che la tua mamma ti ama più di ogni cosa al mondo e ci sarà sempre. Non sono mai stata una di quelle mamme perfettine o bacchettone, forse ho sbagliato, ma ho sempre cercato di essere una mamma amica e confidente e sono fiera di te piccola mia, perché, anche se in passato mi hai fatto penare tanto, adesso sei maturata e hai capito quali sono i tuoi veri valori”.

“Ti amo infinitamente - conclude l’influencer e opinionista tv - Fregatene sempre di tutto e sorridi amore mio che sei bellissima”.

Gaia a sua volta risponde con parole importanti: “Ti amo da morire, se unica, sei la mia ispirazione. Sei una madre, una migliore amica, sei tutto. Vai mammina mia e spacca tutto, ti aspettiamo!”.

La ragazza, alta, corpo longilineo con gambe lunghissime, lunghi capelli castani, occhi scuri e sorriso smagliante, è molto attiva sul social dove ha quasi 100mila follower che la seguono. Era andata a vivere a casa del padre, dove dovrebbe stare tuttora. Guendalina dopo di lei ha messo al mondo altri due figli, Chloe, 8 anni, e Salvatore, 6, nati dalla relazione con l’ex marito Umberto D’Aponte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2022.