Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo in lacrime: 'Separati da bambini, è stato orribile'

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo crollano all’Isola dei Famosi quando Ilary Blasi, dopo averli chiamati in zona nomination nella Palapa, gli chiede di raccontare il trauma vissuto durante l’infanzia. I due in lacrime raccontano: “Da bambini ci hanno separati, è stato orribile, una schifezza”.

L’ex gieffina 36enne ed il 37enne sono state vittime della guerra che si è scatenata tra i loro genitori al momento del divorzio ed è stata durissima. “Ci hanno diviso da molto piccoli, qui mi sono ricordata quando ci separavano. E’ stato un periodo orribile”, rivela con gli occhi lucidi Guenda.

“Non auguro la mia adolescenza a nessuno”, le fa eco Edo. “Il giudice della separazione fece decidere a noi, così ci separarono. Per lei mi butterei nel fuoco. E’ stata una schifezza che un giudice decidesse di dividere due bambini. Un bambino come fa a capire se stare con mamma o con papà? Separarci è stata una cattiveria”, racconta.

La Tavassi piange e sottolinea: “Eravamo molto piccoli, i nostri genitori erano molto giovani e si facevano i dispetti, tra loro c'era una guerra e chi ci ha rimesso siamo stati noi”. Guendalina ha vissuto quegli anni col padre, Edoardo con la madre: “Ci potevamo vedere solo i weekend, ci alternavamo tra mamma e papà”.

“Io ho sofferto la separazione da mio fratello, l’unico che può comprenderti come un migliore amico. Abbiamo ricominciato come due bambini quando ci siamo ritrovati. Il mio punto di riferimento è sempre stato lui, ma noi siamo stati le vittime a causa delle guerre tra i nostri genitori - confessa ancora Guendalina - Verso i 14-15 anni ci siamo ritrovati, anziché uscire con le comitive, uscivamo insieme”.

Nonostante i loro litigi e la diversità dei loro caratteri, ora sono unitissimi e si amano molto. “Quando mi hanno tolto Guendalina io sono stato malissimo. Io non riuscirei a vivere senza mia sorella”, precisa commosso Edo. “In tutti i casini che ci sono nella mia vita lui è una delle poche certezze che io ho”, chiarisce la Tavassi. Per lui sarebbe disposta a tutto, non lo nasconde.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2022.