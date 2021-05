Grave lutto per Guendalina Tavassi e il fratello: è morta la nonna

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono a pezzi: è morta la nonna. L’ex gieffina 35enne e l’ex fidanzato di Diana Del Bufalo 36enne danno il triste annuncio della sua scomparsa sul social, nelle loro IG Stories.

“Finalmente adesso sarai nel posto che hai sempre sognato. Sei e sarai per sempre la mia vita. Ciao Nonnina”, scrive Guenda. Ha il cuore spezzato. La donna era malata da tempo, come rivelato dall’opinionista tv mesi fa a Pomeriggio 5, in occasione del furto dei suoi video intimi. “Adesso l’è venuto a sapere anche mia nonna che non sta bene, la volevo rassicurare”, aveva detto a Barbara D’Urso.

E’ deceduta oggi, 24 maggio 2021. La Tavassi, affranta, cita una frase di Pau Donés: “Siamo di passaggio come nuvole nell’aria, si nasce e poi si muore, questa vita è straordinaria”.

Il fratello Edoardo condivide sul suo profilo uno scatto che lo immortala con nonna Livia più giovane. “Ciao Nonnina mia!”, scrive a sua volta. Pubblica pure un breve video passato in cui eseguiva scherzosamente un balletto dietro la nonna impegnata a servire a tavola. Amava farle qualche dispetto amorevolmente: era pazzo di lei.

