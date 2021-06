Guendalina Tavassi e il fratello in Turchia per i ritocchini estetici: ecco cosa hanno rifatto

Guendalina Tavassi e il fratello sono volati in Turchia per regalarsi entrambi ritocchini estetici. Sul social l’ex gieffina 35enne ed Edoardo Tavassi raccontano tutto ai fan e svelano cosa hanno ‘rifatto’. Hanno organizzato il viaggio e, atterrati, emozionati i due hanno varcato l’ingresso della clinica a Istanbul.

“Edo sei pronto? Ti metteranno i denti”, svela Guenda in un video nelle sue IG Stories, mentre si mostra insieme al fratello. La Tavassi si fa vedere lei stessa nello studio medico: “Guardate quante persone ci sono per farmi questi fili e queste punturine. Mi vogliono tirare tutta…”, sottolinea.

Dopo appare con vistosi cerotti sulle tempie. “MI hanno fatto questi fili che sono entrati dalle occhiaie e sono arrivati qui dietro il cranio, una cosa orribile ma non ho sentito niente perché mi hanno fatto un po’ di anestesia locale. Praticamente sono dei fili di trazione che hanno solo qui e tirano proprio un sacco, talmente tanto che non riesco manco più a ridere e a parlare. Piano, piano si allentano… L’effetto è bellissimo e dura all’incirca un anno”. confida.

Guendalina aspetta che anche il fratello finisca. Lui ha deciso di andare in Turchia per farsi applicare delle faccette dentali. “Stanno quasi per finire”, racconta la Tavassi.

Il risultato finale entusiasma entrambi. “La dottoressa mi ha cambiato la vita!”, esclama Edoardo che si scatta un selfie col medico. “Ma che figo sei? Sei stupendo, meraviglioso, che bello!”, gli sottolinea la sorella.

Ai follower che le chiedono informazioni, chiarisce: “In due giorni Edo ha fatto la bocca completa, qui hanno dei prezzi bassissimi e sono i migliori…”.

