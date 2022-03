Guendalina Tavassi all'Isola: 'Non ho abbandonato i miei figli'. Ecco a chi li ha lasciati

Guendalina Tavassi sta per cominciare la sua avventura all’Isola dei Famosi. L’ex gieffina, opinionista tv e influencer 36enne parteciperà all’edizione 2022 del reality in coppia con fratello Edoardo. Rinchiusa in quarantena in hotel prima di volare in Honduras, nelle sue IG Stories replica agli hater che l’accusano di aver abbandonato i figli, Gaia, 17 anni, avuta da Remo Nicolini, ma soprattutto Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016 dal legame con l’ex marito Umberto D’Aponte, per la sua nuova avventura in tv. Lei non ci sta. “Non ho abbandonato i miei figli”, sottolinea spazientita. E rivela a chi li ha lasciati.

Guenda indossa la divisa da naufraga insieme al fratello. E’ entusiasta. A chi malignamente la indica come una ‘cattiva madre’, risponde per le rime. “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”, sottolinea.

“Quando una persona mi dice: ‘Vai a lavorare e pensa ai tuoi figli’, penso che sia idiota. Questo è il mio lavoro. E questo lavoro può portarti per un periodo lontano. Ma tutto il resto del tempo io sto 24 ore con loro”, chiarisce ancora Guenda.

I due figli più piccoli la Tavassi li ha lasciati ai nonni, ai suoi genitori: “Se lavori tutto il giorno e guadagni tanto puoi anche prendere una tata, se sei fortunata come me, li lasci ai nonni. Io sono cresciuta con i miei nonni, non ci sono più, ma sono stati la mia vita”.

Guendalina Tavassi ricorda di essere stata attaccata per lo stesso motivo anche quando decise di partecipare al Grande Fratello 11, all’epoca la primogenita era piccola. “Ci sarò sempre per i miei figli, sinora sono riuscita a fare tutto per loro da sola. Parto contenta, non dico che voglio vincere, ma voglio provarci”, aggiunge. Sapeva che sarebbe andata all’Isola dei Famosi da settembre, lo dice chiaramente. Di D’Aponte, che non nomina mai, lascia intendere che sarebbe finito in carcere dopo tutte le vicende legate alla loro separazione. “Essendo solo io cerco di fare tutto per i miei figli, ma avendo la fortuna di avere dei genitori giovani, coi nonni ora staranno benissimo, hanno anche degli zii giovanissimi, saranno coccolatissimi”, conclude.

Scritto da: la Redazione il 14/3/2022.