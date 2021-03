Guendalina Tavassi, il marito vuole tornare con lei: 'Farò di tutto per riconquistarla'

Guendalina Tavassi ieri in una diretta Instagram ha annunciato che il suo matrimonio con Umberto D’Aponte è arrivato al capolinea (clicca qui per leggere l'articolo): vivono da separati in casa. Il marito della 34enne, però, non ci sta. Sempre via social annuncia che vuole tornare con l’ex gieffina da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore. “Farò di tutto per riconquistarla”, fa sapere il 36enne.

Sono sposati dal 2013, si vogliono bene, per Guenda però l’amore è finito. Umberto la pensa diversamente. “Voglio mettere un punto a questa situazione perché qualcuno non ha seguito la diretta, qualcuno mi sta chiedendo. Non devo chiedere scusa a nessuno, l’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie. Ho avuto alcuni comportamenti sbagliati nei suoi confronti”, sottolinea D’Aponte.

Nessuno dei due parla di tradimenti, ma il marito di Guenda si cosparge il capo di cenere: confessa di aver commesso degli errori che hanno portato a questa situazione. “Poi vi state facendo tanti castelli in aria, mi chiedete perché a San Valentino ho detto quelle frasi e perché ci siamo comportati così”, dice Umberto. Fa riferimento alle foto pubblicate insieme a Guenda sul suo profilo, corredate da frasi da innamorati. I fan sono arrabbiati, si sentono presi in giro, dato che a sentire la Tavassi i due non sono una coppia da quasi un anno.

Il problema è che il cuore di D’Aponte batte ancora per la romana. “La verità è che sono ancora innamoratissimo di Guendalina e quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui stiamo separati come può capitare a tutte le coppie. Adesso che però sono uscite tante cattiverie fuori inesistenti, abbiamo fatto questo punto della situazione per farvi capire la realtà dei fatti”, rivela.

E conclude con un’unica certezza: “Farò di tutto per riconquistarla. Io e Guenda non siamo degli sprovveduti che uno se ne va a destra e uno se ne va a sinistra e per il bene della famiglia cerchiamo di stare il più sereni possibile. Vi prometto che cercherò di recuperare il rapporto con Guenda, sperando in un lieto fine”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2021.