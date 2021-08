Guendalina Tavassi ha un nuovo amore: 'Finalmente felice’

Guendalina Tavassi è stata “costretta” a ufficializzare il suo nuovo amore. L’ex gieffina ha annunciato via social di essere “finalmente felice” insieme ad un uomo dopo la fine del matrimonio con l’ex Umberto D’Aponte, che è anche padre di due dei suoi tre figli (ovvero Chloe e Salvatore). La 35enne, che oltre al ‘Grande Fratello Vip’ ha partecipato anche ad una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi, è stata immortalata nelle scorse ore a Mykonos insieme a quello che sembrerebbe essere Federico Perna, imprenditore nel campo della ristorazione.

Lo scatto ha fatto il giro della rete e così la romana è voluta intervenire pubblicando una Instagram Story. Ha scritto: “Grazie a tutti per le segnalazioni, purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni, né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più tatto e tempo per dire le cose”. “Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha però poi aggiunto.

A quanto pare invece, sussurra qualcuno, l’ex Umberto, 37 anni, avrebbe voluto provare a dare un'altra possibilità al loro rapporto. Da poco ha lasciato la casa dove viveva con Guendalina e i loro figli (i due avevano detto che avrebbero continuato a vivere sotto lo stesso tetto, ma a quanto pare i piani sono cambiati), ma forse avrebbe preferito non dover fare questa mossa.

