Guendalina Tavassi nella bufera: il nuovo fidanzato è amico dell'ex marito? Il chiarimento

Guendalina Tavassi finisce nella bufera. I follower sul social puntano il dito contro l’ex gieffina e il compagno, Federico Perna. Il nuovo fidanzato della 35enne è amico dell’ex marito Umberto D’Aponte? Immediato arriva il chiarimento del diretto interessato: il ristoratore per cui Guenda ha perso la testa replica e smentisce.

In calce a un post che immortala la Tavassi e il nuovo fidanzato sorridenti e abbracciati a Formentera, dove si sono spostati dopo la vacanza a Mykonos, alcuni scrivono: “Federico era amico di Umberto”. E ancora: “Mi vergognerei fossi in te per ciò che hai fatto. Ricorda che la vita è un karma”. E’ caos. Il giovane imprenditore di Roma, che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici non lontano da Ponte Milvio, però smentisce. “Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi”, sottolinea tra i commenti.

Perna poi aggiunge: “Io lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona (dove abitava Umberto con Guendalina, ndr). Ma non per questo vuol dire essere amico”.

Tante le stilettate per una relazione che al momento non raccoglie consensi unanimi. Il crack della Tavassi e D’Aponte è arrivato dopo sette anni insieme e due figli. Qualcuno al nuovo fidanzato scrive: “Salvati”. “Mi ha salvato lei”, risponde Perna, pazzo della sua donna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2021.