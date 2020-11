Guendalina Tavassi preoccupata: 'Mia nonna malata è venuta a sapere dei video’

Guendalina Tavassi si è collegata telefonicamente con ‘Pomeriggio Cinque’ per parlare della vicenda che la vede protagonista da qualche giorno. L’ex gieffina infatti è stata vittima di alcuni hacker che le hanno rubato dei video intimi girati per e con il marito e li hanno diffusi in rete. La cosa la sta facendo molto soffrire, ma ora in diretta con Barbara D’Urso la 34enne romana ha fatto sapere di essere soprattutto preoccupata per la figlia Gaia, nata da una precedente relazione, e per sua nonna malata, che è venuta a sapere della vicenda.

“Mi sento malissimo perché è una cosa bruttissima. Non solo mi sento violata in quanto mi hanno rubato la privacy e la vita intima, ma sono preoccupata. Non tanto per me, quanto per la mia famiglia, per i miei cari, per mia figlia più grande che mi guarda”, ha spiegato Guenda, che insieme al marito Umberto D’Aponte ha i figli Chloe e Salvatore.

“Adesso l’è venuto a sapere anche mia nonna che non sta bene, la volevo rassicurare. Gianna io sono una persona forte, non ti devi preoccupare perché io non ho fatto nulla di male, sono cose private tra marito e moglie. Chi si deve vergognare è chi ha fatto questa cosa schifosa violando la mia vita personale. La devono pagare per tutto questo”, ha aggiunto.

A questo punto è voluta intervenire la stessa D’Urso, che ha sottolineato: “Sono dei reati, diffonderli è un reato. Questi sono video privati tra te e tuo marito. Ogni donna è libera di fare quello che vuole con il marito, per il marito. Io mi metto nei panni anche di altre persone alle quali è successa questa cosa”.

Scritto da: la Redazione il 24/11/2020.