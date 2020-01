Guendalina Tavassi, la prima foto con la figlia Gaia dopo la pace

Guendalina Tavassi condivide con i fan la prima foto con la figlia Gaia dopo la pace. E’ tornata l’armonia tra mamma e figlia. L’ex gieffina posta sul social uno scatto in cui la bella ragazza 17enne è seduta sulle sue gambe. Non parla dei contrasti, ma nel post che accompagna l’immagine fa comprendere che è tutto alle spalle.

“Non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare…. Io so e tu sai. Ti amo di bene piccola pazza, sei sempre stata un piccolo demone…. ma passerà anche l’adolescenza”, scrive Guendalina Tavassi.

La serenità è ritrovata. La crisi che ha visto la figlia scagliarsi contro la mamma è solo un brutto ricordo. Tutto è accaduto lo scorso novembre. Anche il padre di Gaia, Remo Nicolini, aveva messo bocca sulla questione, piuttosto spinosa, perché tutto era avvenuto via social. Ora ogni cosa pare archiviata, per la gioia della 34enne, che con grande intelligenza a sempre provato a smorzare i toni e a non replicare alla ragazza. Soprattutto non è mai andata in tv a parlarne, come promesso.

“Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, aveva sottolineato prontamente Guenda via web.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.