Guendalina Tavassi, prime immagini col nuovo fidanzato Federico

Ormai è ufficiale, Guendalina Tavassi non nasconde più il suo nuovo amore. Si tratta dell’imprenditore nel campo della ristorazione Federico Perna. Nelle ultime ore l’ex gieffina ha condiviso sul suo profilo Instagram una clip in cui appare mano nella mano con lui, a quanto pare in aeroporto, pronta ad imbarcarsi per una nuova entusiasmante vacanza estiva.

La 34enne qualche giorno fa aveva già ammesso pubblicamente di aver ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, padre di due dei suoi tre figli. Era stata “costretta” a parlarne perché qualcuno le aveva scattato qualche foto con Federico e l’immagine aveva fatto il giro dei social. Aveva però anche spiegato che proprio perché ha dei figli avrebbe preferito aspettare prima di ufficializzare la relazione.

Qualche giorno fa lo stesso Federico ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui appare con Guendalina e le ha fatto anche una tenera dedica. Ha scritto: “Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI”. “È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo”, ha aggiunto.

“Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia”, ha poi concluso.

20/8/2021.