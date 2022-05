Guendalina Tavassi, la sorpresa del fidanzato al suo ritorno dall'Isola dei Famosi: guarda

Guendalina Tavassi atterra a Roma dopo il lungo volo con scalo dall’Honduras insieme a chi come lei ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e non andare avanti fino alla finale, posticipata al 27 giugno prossimo. La 37enne corre a casa e rimane a bocca aperta: la sorpresa del fidanzato la riempie di gioia incontenibile. Federico Perna la riabbraccia al ritorno dal reality con un gesto che racconta tutto il suo amore per lei.

Palloncini, dolci, teneri bigliettini, fiori e tanti cuori. Guenda trova ad attenderla un salone allestito solo per lei. Un cartonato riproduce alcuni scatti fatti in Honduras, quando Perna è corso da lei per incontrarla. “Finalmente sei tornata!”, si legge. La Tavassi rimane senza parole.

VIDEO

“Non ci posso credere, quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande Cuore”, sottolinea Guendalina Tavassi su Instagram.

“La felicità è questo per me. Il mio ‘cuore’, Federico Perna”, scrive ancora la romana ex gieffina sul social. Nelle sue IG Stories mostra ogni particolare dell’accoglienza speciale che le ha riservato il fidanzato, al settimo cielo per il suo rientro in Italia. E mangia di gusto, dopo la fame patita all'Isola...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.