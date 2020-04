Guendalina Tavassi in tempi di quarantena s’improvvisa parrucchiera e fa la tinta al marito. Peccato che sbagli colore: Umberto D’Aponte invece che castano è nero corvino.

Guenda ci prova una prima volta, Umberto, 35 anni, ha qualche capello bianco ai lati. La bella 34enne, però non riesce nell’intento. L’imprenditore napoletano nelle sue IG Stories spiega: “Non sa fare niente. Ci sono ancora i capelli bianchi. Non si capisce cosa abbia fatto. Oggi è uscita di nuovo ed è andata ricomprare la tintura per rifarmela. E’ vero che voglio togliermi qualche capello bianco, andavo ogni settimana dal barbiere, per tagliare questi capelli proprio ai lati, ma se mi devo inguaiare, preferisco tenerli così”.

“Invece niente. Lei mi dice: ‘Amore, io lo so fare, era la tinta che non era buona, che non andava bene!’. Quindi oggi devo stare sottomesso ancora a quella situazione per togliermi questi due capelli bianchi”, aggiunge D’Aponte. E così accade.

Umberto D’Aponte si lascia fare la tinta da Guendalina Tavassi. In diretta social l’ex gieffina racconta tutto. Spennella con il colore i capelli del marito orgogliosa. Peccato che il risultato alla fine non soddisfi il compagno…

“Le avevo chiesto un castano, ragazzi, mi ha fatto nero corvino! Mi affido sempre a lei, ma la colpa è la mia che faccio i guai!”, sbotta Umberto sul web rivolgendosi ai followers. Ora si terrà la sua chioma tinta scura, scura. Non può fare molto. La quarantena continua, ci sarà tempo per tornare alla ‘normalità’, in tutti i sensi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/4/2020.