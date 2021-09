Guendalina Tavassi a Venezia 78 si regala un red carpet da star insieme al suo nuovo fidanzato, Federico Perna: è il primo per la coppia. I due al Lido sfilano insieme, mano nella mano, innamoratissimi.

L’ex gieffina 35enne indossa un abito bianco con corpetto stretto e scollato, che mette in evidenza il decoltè esplosivo. Il vestito, fasciante, è abbellito da ricami preziosi e inserti in pizzo ed è firmato da Giovanna Marinacci Couture, brand famoso per gli abiti da sposa e cerimonia, lo arricchisce con i gioielli Diamondluxury2.0.

Il ristoratore opta per uno smoking classico con tanto di camicia bianca e papillon. Guenda sorride accanto all’uomo per cui pare proprio aver perso la testa.

Il legame con Perna le ha creato problemi: Guenda è stata sotto attacco sui social dopo l’addio definitivo con marito Umberto D’Aponte, da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore. Nonostante le polemiche, però, il sentimento ha prevalso e ora si gode la sua passerella in compagnia del suo amore.

E’ romantica davanti agli obiettivi e anche sul suo profilo nelle IG Stories si fa vedere con Federico, spensierata all’evento Campari.

La sua trasferta in Laguna non è stata tutta rose e fiori. “E dopo una macchina distrutta, un vestito rotto all’ ultimo momento, un orecchino perso…..ce l’ abbiamo fatta ad arrivare a Venezia”, fa sapere ai fan. Nonostante gli ‘iettatori’, così li chiama lei, alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi.

