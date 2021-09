Guendalina Tavassi col volto tumefatto: è stata aggredita? La foto postata dalla figlia

Guendalina Tavassi è stata aggredita? La foto postata dalla figlia primogenita crea scompiglio: l’ex gieffina 35enne è immortalata con il volto tumefatto. Lo scatto, pubblicato e poi cancellato, con l’occhio nero manda in fibrillazione i fan. Gaia, 17 anni, nata dalla relazione di Guenda con Remo Nicolini, scrive: “Ridurre così mia madre, schifo. Vergogna, sono senza parole”. “Io fortunatamente sono ancora qua”, sottolinea invece l’opinionista tv, che per prima ha messo le immagini nelle sue storie social.

Guendalina Tavassi negli ultimi tempi è stata nel mirino del gossip a causa della fine chiacchierata del matrimonio con Umberto D’Aponte, da cui ha avuto Chloe e Salvatore, e l’inizio della nuova relazione sentimentale con Federico Perna, ristoratore romano. In molti si sono scagliati contro di lei, puntandole il dito contro.

A fine agosto, stufa della situazione, dopo un filmato nelle IG Stories in cui Umberto si mostrava quasi in lacrime parlando della sofferenza per il cambiamento del rapporto con sua figlia dopo che si è trasferito a vivere in un’altra casa a seguito della rottura con la moglie, Guendalina, senza mai fare il nome del 37enne, aveva detto la sua.

“Non voglio creare guerre sui social. Non l’ho mai fatto e anche per questo mi prendo insulti e cattiverie, perché non ho mai detto espressamente la verità e i fatti - aveva chiarito la Tavassi - Ora mi sono rotta le palle di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre o il genitore, lo facesse senza scrivere stron*ate e piangere senza far finta di essere quello che poi veramente non si è”.

Pochi giorni fa Guendalina era stata vittima di un altro episodio che aveva destato non poca preoccupazione: la Tavassi aveva trovato la sua auto vandalizzata, con le gomme bucate e gli specchietti retrovisori spaccati. Via social aveva fatto sapere di avere un’idea su chi fosse il responsabile dell’accaduto, ma senza esporsi di più. Adesso arriva la foto col volto tumefatto e la vicenda si tinge di giallo: è stata aggredita? Se così fosse, chi è stato?

Al momento Guendalina non commenta l’episodio che l’avrebbe, a giudicare dall’immagine comparsa sul web, vista vittima, ma tutti si domandano cosa sia realmente accaduto e cosa stia succedendo nella sua vita.

Scritto da: La Redazione il 13/9/2021.