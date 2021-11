Guendalina Tavassi vuole tornare al Grande Fratello: 'Sto rosicando visto che...’

Guendalina Tavassi non accetta che gli autori del ‘Grande Fratello Vip’ non la vogliano nuovamente nel reality di Canale5. La 35enne romana ha partecipato a una delle edizioni più seguite dello show, l’undicesima, tra il 2010 e il 2011, riscuotendo enorme successo. E se in queste ore si parla di un possibile rientro nella Casa di Ferdinando Giordano, che era stato coinquilino proprio di Guenda oltre 10 anni fa, la mamma di Chloe e Salvatore ha deciso di fare un appello pubblico ad Alfonso Signorini, ammettendo di stare “rosicando” per il mancato ingaggio suo e magari del fratello Edoardo.

“Stavo vedendo chi hanno preso al GF. E’ una congiura contro di me, non so perché non mi vogliano, ma qualcuno rema contro di me. Io ho un sogno e penso che prima o poi si realizzerà, ne sono convinta, io mi vedo lì dentro, so che rientrerò prima o poi”, ha affermato in alcune Stories la Tavassi. “Però prendere dei personaggi di cui non voglio fare il nome, alcuni che sono già stati due volte e non mi sembra che abbiano fatto chissà che da doverli richiamare addirittura… altri che non hanno fatto niente… e non prendete me?”, ha poi aggiunto.

“Io sono da GF, è inutile. Posso stare antipatica, posso stare simpatica, ma posso stare qualcosa… Invece prendono persone che se prendevano muschi e licheni sarebbe stato meglio”, ha continuato. “Come autore avrei fatto scelte diverse, ma questo è il loro mestiere… ma vedere che prendono personaggi che erano con me nella mia edizione, ma non prendono me… beh c’è qualcosa. Prendono anche persone che denigrano il GF e dicono che è da sfigati. E’ incredibile”, ha proseguito.

E ancora: “Il prossimo casting penso che lo faranno direttamente a Villa Arzilla. Non ho niente contro le persone grandi, ma un po’ di pepe, una storia d’amore… Persone buttate sul divano, chi canta, chi neanche canta… Se fossi un autore avrei fatto il numero mio e quello di mio fratello Edoardo. Pensate che accoppiata io e mio fratello al GF. Uno si ammazza dal ridere almeno…”.

“Quando ero al GF, e il mio è durato sei mesi, non ho dormito un attimo. Ho l’indole di stare sempre a duemila… Sto rosicando solo perché hanno preso delle persone dei GF passati, a mio avviso inutili. Sto rosicando perché mi fanno un sacco di complimenti ogni volta che li incontro. Mi dicono che sono stata un uragano al GF, sono paragonabile a Taricone, che per me è un onore. Ma poi me la prendo nel…”, ha infine concluso Guendalina.

