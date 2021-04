Guerra aperta tra Zorzi e la D'Urso? La frecciatina di Tommaso

E’ guerra aperta tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso? Sembrerebbe di sì, la frecciatina dell’influencer 26enne centra in pieno la conduttrice e cominciano a volare gli stracci tra i due. A Il Punto Z il vincitore dell’ultimo GF Vip non si risparmia affatto e arriva l’ennesima stoccata.

Tommy, opinionista dell’Isola dei Famosi, in passato frequentatore dei salotti di Carmelita, appena fuori dalla Casa ha rifiutato di tornare da Barbara. “A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l'Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D'Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”, ha spiegato a Il Giornale. Dietro la sua 'diserzione', però, potrebbe esserci molto di più…

Zorzi pare proprio essersi irrimediabilmente allontanato dal modo di fare tv della presentatrice. A Il Punto Z Tommy esordisce subito svelando un pettegolezzo: “Mi hanno fatto sapere che Barbara D’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”.

In effetti a Domenica Live, è andata proprio così: quando il modello 29enne ha fatto riferimento al suo rapporto contrastato con Zorzi, la D’Urso lo ha invitato a cambiare subito argomento. Tommaso, velenoso, non perdona e così affonda il colpo, rubandole pure l’ospite di turno.

“Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”, sottolinea Tommaso Zorzi irriverente.

Poi conclude: “Quindi, partendo proprio da Barbara D’Urso, vi presento il mio nuovo ospite. Avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live e invece lo abbiamo preso prima noi. Si tratta di Pedro Pablo Akash Kumar”. Si aspettano repliche...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.