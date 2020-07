E’ finita la relazione tra Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella. Il 32enne, famoso da quando era adolescente per i suoi divertenti video social, molti dei quali diventati veri e propri tormentoni, lo ha annunciato proprio con una clip pubblicata su YouTube. Era legato a Di Lella, che lavora nel mondo della moda, dal 2018. L’addio è arrivato lo scorso marzo. “Non sto più con Luigi. Qualcuno lo aveva già capito, qualcuno dai messaggi che mi continuava a mandare non l’aveva capito”, ha spiegato.

“So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, ve l’avrei detto, ma avevo bisogno di tempo. E’ successo con l’inizio del lockdown e avevo anche altre cose a cui pensare oltre al nostro rapporto”, ha aggiunto. “Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi. Perché ha avuto coraggio di mostrarsi accanto a me pubblicamente, per me è una fonte d’ispirazione. Sono sempre stato abituato a persone che si vergognavano della propria sessualità e che forse si vergognavano anche di me”, ha poi continuato.

In che rapporti sono rimasti? “Io e Luigi adesso non ci stiamo sentendo tantissimo, ma ci scriviamo ogni tanto, ci mandiamo un messaggio. Può finire l’amore ma il bene non se ne va mai via”. “Al momento sono single, in passato ho vissuto la fine delle relazioni come un fallimento ed un errore e cercavo sempre un rimpiazzo. Ed è stato un errore”, ha infine concluso l’ex concorrente di ‘Pechino Express’.

Scritto da: la Redazione il 30/7/2020.