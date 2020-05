La figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin ha compiuto 16 anni. La ragazza è davvero cresciutissima e in occasione dell’anniversario della sua nascita la mamma ha voluto condividere sul social alcuni scatti inediti e recentissimi di Apple Martin. Per molti è la copia esatta dell’attrice. La diva bionda di origini britanniche, ma trapiantata negli USA da decenni, ha voluto anche scrivere una lunga e tenera dedica alla primogenita. Su Instagram ha spiegato: “Non riesco a credere di stare scrivendo queste parole ma… tanti auguri per i sedici anni mia cara ragazza. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei incredibilmente intelligente e hai il senso dell’umorismo più brillante che ci sia. Mi diverto tantissimo a farti da madre”.

“Mi piacciono un sacco le nostre chiacchierate serali quando mi racconta cosa c’è davvero nella tua mente. Lavori sodo per ottenere le cose che vuoi, hai grinta e sei molto responsabile. Sono dannatamente fortunata ad essere tua madre, bellissima e gentile giovane donna”, ha aggiunto sempre parlando di Apple, che ha anche un fratello minore, Moses, che ha invece 14 anni.

Gwyneth, che è stata sposata con Chris Martin dal 2003 al 2016, e che oggi è invece la moglie del produttore Brad Falchuk, ha quindi concluso: “Grazie per avermi scelto. Ti amo all’infinito un miliardo di volte. Mi dispiace che tu debba passare questo compleanno in questa circostanza, ma come sempre accade con te, riesci a tirare fuori il meglio da ogni situazione”.

Scritto da: la Redazione il 15/5/2020.