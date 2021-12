Lo riconoscete? E' un famoso hair stylist dei vip, nel 2007 era ad Amici: ecco chi è

Capelli corti platino e volto da ragazzino. Nel 2007 era seduto tra il pubblico di Amici 6, quando tra i concorrenti dello show di Maria De Filippi c’era Agata Reale: lui è Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, il famoso hair stylist dei vip. All’epoca non era ancora un popolarissimo volto tv, celebre per il suo Salone delle Meraviglie: con tanti altri giovanissimi tifava per la squadra dei Blu, era solo un fan.

Il frame che immortala Federico Fashion Style ad Amici, scovato tra il pubblico, fa il giro del web e in breve tempo diventa virale. Il parrucchiere aveva da poco 18 anni e cominciava la sua scalata per il successo.

Federico ha raggiunto quel che desiderava. Dopo i programmi su Real Time, le ospitate da Barbara D’Urso, con confronti a volte accesissimi, ora danza da protagonista in coppia con Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle, voluto nel cast del talent di Rai Uno da Milly Carlucci. Ultimamente è stato al centro dei pettegolezzi per le insinuazioni sul suo orientamento sessuale, ma il 32enne ha chiarito più volte: “Sono eterosessuale”. Sposato con Letizia, con cui sta insieme da quando aveva 17 anni, è padre di Sophie Maelle, avuta nel 2017 grazie alla fecondazione assistita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2021.