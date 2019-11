Milioni di persone nel mondo hanno festeggiato la notte di Halloween. Tra loro, ovviamente, anche tantissime celebrità, che ogni anno il 31 di ottobre non si lasciano sfuggire l’occasione di travestirsi per potersi poi scattare foto su foto e postarle sui social. E come succede ormai da tempo, anche stavolta la tradizione arrivata dagli Stati Uniti ha conquistato gli italiani, famosi e non. Da Federica Nargi ad Aurora Ramazzotti, passando per Costanza Caracciolo e il maritoChristian Vieri.

Chiara Ferragni e Fedez hanno coinvolto il figlio Leone, 1 anno, nel loro travestimento da “Pikachu family”. Federica Nargi, 29, ha scelto di trasformarsi in Malefica, visto anche che il nuovo capitolo della saga cinematografica che vede protagonista Angelina Jolie è da poco sbarcato al cinema.

Andrea Damante in versione super dark e con viso truccato ha spaventato mezza Milano, mentre a Los Angeles Elisabetta Canalis vestita da streghetta ha portato la figlia Skyler a fare il giro del vicinato per ottenere un po’ di dolci dai vicini (con il tradizionale gioco del ‘trick or treat’). E se, sempre a Milano, Aurora Ramazzotti non sembra essersi sforzata molto, aggiungendo al suo look solo una lente colorata, l’ex gieffina Guendalina Canessa è diventata una provocante poliziotta in latex.

E ancora, Costanza Caracciolo si è vestita dal personaggio di fantasia Harley Quinn mentre il marito Christian Vieri da joker. Costume di gruppo infine per la famiglia Beckham.

David ha postato alcune foto che lo ritraggono a Los Angeles con un travestimento accanto ai figli Romeo, 17 anni, alla piccola Harper, 8, e al primogenito Brooklyn, 20.

Scritto da: la Redazione il 1/11/2019.