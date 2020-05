Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di prendere in affitto Frogmore Cottage, la residenza reale dove vivevano in Inghilterra prima di fare un passo indietro come membri della famiglia reale. Il canone d’affitto concordato è però più alto di quello di mercato. E c’è un motivo. La coppia infatti aveva ristrutturato a spese dei contribuenti la residenza che si trova a Windsor, alle porte di Londra. Ben 2 milioni e 400mila sterline (ovvero quasi 3 milioni di euro) per rifare tutto, dai soffitti ai pavimenti, dai bangi alla cucina. Quando però a inizio dell’anno hanno annunciato di aver deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda gli impegni reali e di volersi trasferire in America, i due hanno anche promesso che avrebbero ripagato il debito.

Così adesso saranno costretti a sborsare ben 18mila sterline al mese, ovvero oltre 20mila euro, per mantenere l’usufrutto della residenza. Il sovrapprezzo andrà lentamente a ripagare la cifra utilizzata per il raffinatissimo rinnovamento degli interni. Secondo una stima, ci vorranno però almeno 11 anni prima che tutta la somma venga restituita dalla coppia, che nel frattempo sta comprando casa a Malibu, in California. Dopo una breve tappa in Canada, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno infatti deciso di mettere radici sulla West Coast degli USA, dove cresceranno anche il figlio Archie, nato poco più di un anno fa.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2020.