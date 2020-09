Harry e Meghan potrebbero aver messo a segno un vero colpaccio. La coppia, che da pochi mesi si è trasferita in California per iniziare una nuova vita, avrebbe firmato un super accordo con Netflix. Si tratterebbe di una collaborazione su più anni che prevede la produzione di contenuti come serie tv, documentari e film. La cifra in ballo pare essere davvero da capogiro: si parla di 150 milioni di dollari.

Il 35enne e la 39enne hanno anche rilasciato un comunicato stampa per dirsi felici dell’accordo raggiunto con il gigante dello streaming: “Le nostre vite, sia indipendentemente l’uno dall’altro che come coppia, ci hanno permesso di capire il potere dello spirito umano: il coraggio, la resilienza, e la necessità di connettersi. Attraverso il nostro lavoro in diverse comunità e ambienti, il nostro obiettivo sarà quello di creare contenuti che informino ma che diano anche speranza allo stesso tempo”.

“Come neo genitori, creare programmi familiari che siano d’ispirazione è anche molto importante per noi. Siamo felici di poter lavorare con Ted (Sarandos, il CEO di Netflix, ndr) e tutto il team di Netflix, la cui enorme portata ci permetterà di condividere contenuti impattanti che spingano all’azione”, hanno poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 3/9/2020.