Finalmente è stato svelato il nome del cane del Principe Harry e di Meghan Markle. Si tratta di un labrador che la coppia ha adottato nel 2018, poco dopo il matrimonio. Non arriva però da un allevamento, ma piuttosto da un canile (ci sono stanti animali da salvare prima di farne mettere al mondo degli altri, quindi si tratta di un gesto molto bello da parte loro). Come avessero deciso di chiamarlo era però rimasto completamente un mistero, almeno fino ad adesso. E’ stato il settimanale americano People a far sapere che nel nuovo libro che parla della vita dei Duchi del Sussex viene rivelato il nome: Pula.

In ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ si viene a sapere anche l’orgine di questo nome. Si tratta della moneta del Botswana, un paese a cui Harry è davvero legatissimo. E’ qui infatti che la coppia ha fatto il suo primo viaggio insieme, appena un mese dopo il primo appuntamento. E’ qui che i due si sono, di fatto, innamorati e che il secondogenito di Lady Diana ha capito che avrebbe voluto spendere il resto della sua vita con l’ex attrice americana.

Quell’esperienza fu così intensa che per il 35esimo compleanno di Harry, l’anno scorso, Meghan ha provato a ricreare la stessa atmosfera nel giardino di casa. Ha fatto piantare una tenda, ha tirato fuori i sacchi a pelo e cucinato come se fosse in un camping. La sua dolce metà ha molto apprezzato.

Scritto da: la Redazione il 4/8/2020.