Harry e Meghan bellissimi sulla copertina di Time: sono tra i più influenti al mondo

Harry e Meghan si prendono la copertina di Time: i Sussex sono pra le 100 persone più influenti al mondo. La rivista americana gli dedica una delle sette cover del numero speciale: bellissimi si conquistano la scena insieme alla ginnasta Simone Biles, all’attrice Kate Winslet, alla cantante Billie Eillish, all’economista Ngozi Okonjo-Iweala, alla scrittrice Cathy Park Hong e al manager Jen-Hsun Huang.

“E’ la prima volta che la coppia di fama mondiale posa per la copertina di un magazine”, scrive sul social Pari Dukovic che li ha fotografati. Look total white per la Markle, l’ex attrice 40enne posa con camicia e pantalone bianco, in contrasto con il completo nero del marito che ha appena festeggiato i 37 anni.

"Passare all'azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio. Ma non è quello che fanno Harry e Meghan, non è quello che sono. Trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non la ha. Assieme ad associazioni senza scopo di lucro si assumono rischi per aiutare le comunità bisognose, offrendo supporto per la salute mentale a donne e ragazze della comunità afroamericana negli Stati Uniti e fornendo cibo alle persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi. In un mondo in cui tutti hanno un'opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa nutrono compassione per le persone che non conoscono. Non si limitano a parlare. Si lanciano in battaglia”, scrive il Time, motivando la scelta di inserirli in copertina tra i più influenti al mondo.

A firmare il servizio di presentazione è un loro caro amico, il celebre chef, Jose’ Andre’s, fondatore di World Central Kitchen, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha spesso collaborato con la Fondazione Archewell. Insieme si sono impegnati a sfamare comunità sparse in tutto il mondo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.