Harry e Meghan insieme in pubblico dopo quasi 2 anni: le foto

Sono passati quasi due anni dalla scelta di dire addio alla grigia e piovosa Inghilterra (lei non ne voleva più sapere di vivere a Londra) per una nuova vita al sole della California. Ora per la prima volta dal trasloco Oltreoceano il Principe Harry e Meghan Markle si fanno vedere in pubblico insieme. La 40enne e il 37enne sono apparsi mano nella mano a New York, dove hanno fatto visita al One World Trade Center (il complesso sorto dove una volta c’erano le Torri Gemelle).

Bellissimi in nero, i due hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti. Ed è stato necessario schierare un folto gruppo di agenti di sicurezza: i Duchi del Sussex sono infatti tra le celebrità più famose del mondo.

Si trovano nella Big Apple per partecipare ad un evento nel weekend, il Global Citizen Live, che si terrà a Central Park, ma ne hanno approfittato per visitare insieme altri luoghi della città e incontrate il sindaco Bill De Blasio e il governatore dello stato.

I figli della coppia, ovvero Archie, nato nel 2019, e Lilibet Diana, venuta al mondo solo lo scorso giugno, sarebbero rimasti invece a Montecito, nella loro villa vicino Los Angeles.

