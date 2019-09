Harry e Meghan Markle sorridono durante il loro primo tour insieme al figlioletto Archie. Le prime foto del viaggio in Sudafrica li mostrano acclamati dalla folla, come se fossero dei divi di Hollywood. La Duchessa è sempre perfetta con i suoi outfit. Per visitare la moschea di Auwul a Città del Capo, la più antica del Paese, Meghan per la prima volta indossa il velo.

La 38enne è incantevole ed eco friendly: per il viaggio utilizza nuovamente gli abiti già usati durante il viaggio di nozze.

VIDEO

Niente spese pazze, pure l’ex attrice statunitense ricicla più che può, proprio come la cognata Kate Middleton.

Il viaggio in Sudafrica della coppia reale durerà dieci giorni, rimaranno lì fino al 2 ottobre. Per il principe le tappe della missione africana saranno quattro: oltre al Sudafrica andrà anche in Malawi, Botswana e Angola, dove renderà omaggio al lavoro svolto dalla mamma, Lady Diana, a favore della campagna anti mine durante una visita nel Paese nel 1997. Meghan e Archie aspetteranno il ritorno di Harry in Sudafrica.

Harry e Meghan Markle alla moschea incontrano l’imam Sheikh Ismail Londt e il leader della comunità musulmana, Mohamed Groenwald, poi fanno un giro nel quartiere. Completo chiaro e casual per il principe, estremamente fascinoso.

Meghan per l’occasione indossa un lungo abito verde oliva che le copre anche i piedi. In testa un velo bianco. Prima di entrare nell’edificio entrambi tolgono le scarpe, come è consuetudine, poi si siedono sul tappeto a gambe incrociate per parlare con i capi della comunità islamica.

Le prime foto di Harry e Meghan Markle durante il viaggio in Sudafrica fanno sognare i fan della coppia, che li amano per la loro grande spontaneità e la poca voglia di rispettare il protocollo di Palazzo. I due hanno lasciato che bimbi e ragazzi di avvicinassero a loro e li abbracciassero. La coppia poi si è pure resa protagonista di un grande momento di tenerezza in pubblico: il principe e la moglie si sono regalati un bacio sulle labbra alla luce del sole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.