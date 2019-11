Per molti si tratta di uno smacco alla Regina Elisabetta. Il Principe Harry e Meghan Markle non trascorreranno il Natale insieme al resto della famiglia reale britannica. La coppia ha infatti deciso che non andrà a Sandringham, la residenza invernale della sovrana nel Norfolk, dove tradizione vuole che i membri della famiglia si ritrovino durante il periodo natalizio. Il secondogenito di Lady Diana e l’ex attrice americana voleranno infatti dalla madre di lei, Doria Ragland.

In un comunicato ufficiale diffuso dal portavoce della famiglia reale si legge: “Alla fine di questo mese il Duca e la Duchessa del Sussex passeranno del tempo con alcuni loro familiari. Avendo trascorso gli ultimi due Natali a Sandringham, la coppia passerà le Feste di quest’anno, le prime con un figlio, insieme alla madre della Duchessa, Doria”. Sebbene negli ultimi giorni in molti abbiano parlato di un vero e proprio smacco alla Regina, il portavoce ha aggiunto che questa decisione non ha nulla di strano o inconsueto. “Questa scelta è in linea con altre fatte in passato da altri membri della famiglia reale, e ha anche il supporto di sua Maestà la Regina”, si legge ancora nella nota stampa.

Eppure le voci su incomprensioni all’interno della famiglia reale si fanno sempre più insistenti, anche alla luce delle ultime dichiarazioni sia di Harry che del fratello William. Secondo molti tra loro negli ultimi mesi si sarebbe creato dell’attrito. E il primogenito ha recentemente ammesso: “La maggior parte dei pettegolezzi sul nostro rapporto sono basati sul nulla, ma in quanto fratelli ovviamente la nostra relazione è fatta di giorni buoni e di giorni cattivi”.

