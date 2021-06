Harry e Meghan hanno presentato Lilibet alla regina Elisabetta in videochiamata

La regina Elisabetta ha “conosciuto” la bisnipote Lilibet attraverso una videochiamata. E’ stato il settimanale People ha raccontare come Harry e Meghan abbiano presentato la loro bimba neonata alla sovrana 95enne. Il nome della piccola, che è venuta al mondo lo scorso 4 giugno, è tra l’altro un omaggio proprio alla bisnonna (il cui soprannome è Lilibet) e ha come secondo nome Diana, in onore della madre defunta di Harry.

Al momento le presentazioni sono avvenute solamente da remoto visto che i Duchi del Sussex si sono trasferiti definitivamente in California, ma forse durante le prossime feste di Natale, se le restrizioni dovute alla pandemia permetteranno i viaggi internazionali con più facilità, la famiglia potrebbe far conoscere la bimba ai parenti inglesi.

Nel frattempo sembra che la regina abbia invitato a pranzo il nipote. Harry sarà infatti in Inghilterra per una toccata e fuga (senza Meghan e i figli) il prossimo primo luglio, quando verrà svelata al pubblico una statua in onore di sua madre Diana. In quell’occasione dovrebbe partecipare a un incontro con la bisnonna al Castello di Windsor. “E’ un gesto magnanimo della regina. Il pranzo sarà un’occasione per discutere di una serie di cose”, ha fatto sapere una fonte.

Che si tratti di un segno di disgelo? Oppure è solo una formalità fatta trapelare al pubblico per non rinforzare l’idea che molti hanno di Elisabetta come di una donna arcigna e poco affettuosa?

Scritto da: la Redazione il 9/6/2021.