Harry e Meghan, la prima foto della figlia Lilibet Diana

Eccola la prima foto della piccola Lilibet Diana, secondogenita del Principe Harry e di Meghan Markle. I Duchi del Sussex hanno condiviso il tenerissimo scatto attraverso un’email inviata in vista delle Feste ai membri che sostengono la loro fondazione, Archewell, attraverso cui si occupano di cause benefiche in tutto il mondo. Nello scatto la famiglia appare felice nella sua casa di Santa Barbara, in California, dove si è trasferita dopo aver abbandonato il grigiore di Londra.

Nell’immagine, realizzata dal fotografo Alexi Lubomirski, Harry tiene sulle gambe il primogenito Archie, mentre Meghan ha tre le mani la piccola Lilibet, venuta al mondo lo scorso giugno. I sorrisi sui loro volti raccontano più di ogni parola la gioia che stanno vivendo in questo periodo.

Nel messaggio diretto ai sostenitori di Archewell si legge: “Quest’anno, il 2021, abbiamo dato il benvenuto al mondo a nostra figlia Lilibet. Archie ci ha fatti diventare ‘Mama’ e ‘Papa’, Lili ci ha fatti diventare una famiglia”.

“Auguriamo a tutti voi delle Feste felici e un anno nuovo pieno di soddisfazioni, dalla nostra alla vostra famiglia! Harry, Meghan, Archie e Lili”, conclude poi la nota.

Scritto da: la Redazione il 24/12/2021.