Harry e Meghan tornano per la prima volta insieme in Europa dopo il trasferimento negli Stati Uniti: foto

Harry e Meghan, stilosi più che mai, sorridenti e rilassati, tornano per la prima volta insieme in Europa dopo il trasferimento negli Stati Uniti. Dopo la scelta di non essere più "membri senior" della famiglia reale, i duchi di Sussex non si erano più fatti vedere in pubblico nel Vecchio Continente. La coppia, che da due anni vive negli Usa, ha partecipato agli Invictus Games a L'Aia, in Olanda.

Gli Invictus Games sono un evento sportivo internazionale fondato dallo stesso principe Harry per aiutare i veterani militari feriti che si tiene nei Paesi Bassi: era impossibile per lui e la Markle mancare.

E’ la prima uscita pubblica del sangue blu 37enne e l’ex attrice 40enne in Europa, l’ultimo evento ufficiale nel Vecchio Continente a cui avevano partecipato risale al 9 marzo 2020. Harry era poi tornato per il funerale del nonno, ma senza la moglie al seguito.

Look casual per entrambi, senza dimenticare di essere chic. Meghan è super fashion con i jeans alla caviglia portato con una giacca lunga bianca e sotto decoltè con tacco vertiginoso. La coppia vive oramai in California coi due figli, Archie, 2 anni, e Lilibet Diana, 10 mesi: hanno quell’indipendenza fortemente desiderata e che ha scatenato non poche polemiche e gossip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/4/2022.