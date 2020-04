Harry e Meghan dopo aver rinunciato al ruolo di membri attivi della famiglia reale non possono più fregiarsi dei titoli nobiliari. Così pochi giorni fa hanno dovuto chiudere il loro seguitissimo account Instagram SussexRoyal. Certo, un bel colpo anche alle future finanze. Ma la coppia non ha perso tempo ed è già a lavoro per creare una nuova fondazione benefica con un nome diverso. Un nome che deriva da una parola greca che è già stata d’ispirazione quando è nato il loro primogenito. La fondazione si chiamerà infatti Archewell, dalla parola greca ‘archè’, ovvero ‘origine’. Lo hanno rivelato in un’intervista rilasciata al Telegraph.

“Come voi, anche il nostro obiettivo è quello di combattere la diffusione globale del Covid-19, ma vogliamo condividere la storia di questa scelta. Prima di SussexRoyal (il nome della loro precedente fondazione, ndr), avevamo avuto l’idea di ‘archè’, una parola greca che significa ‘origine’. Volevamo legare questo concetto a quello di un’organizzazione benefica che avremmo realizzato un giorno, ed è stato anche l’ispirazione per il nome di nostro figlio. Volevamo fare qualcosa che avesse un significato, qualcosa di importante. Archewell è un nome che unisce un’antica parola di forza e azione, con un’altra che indica la risorsa più profonda a cui dobbiamo tutti attingere. Non vediamo l’ora di lanciare Archewell quando sarà il momento giusto”, hanno fatto sapere.

Il 35enne e la 38enne, che hanno il piccolo Archie Harrison, nato 11 mesi fa, si occuperanno di problemi sociali. Hanno anche in mente di lanciare un sito che aiuti le persone in campi come la salute mentale e l’alimentazione sana per aiutare le persone in difficoltà.

Scritto da: la Redazione il 7/4/2020.