Harry e Meghan sono al settimo cielo per la nascita della loro bambina. La notizia si è diffusa solamente nel pomeriggio di domenica 6 giugno, ma la piccola è arrivata al mondo lo scorso venerdì, di mattina, in California. Il Duca e la Duchessa ormai hanno infatti scelto la West Coast degli Stati Uniti come casa, preferendola alla grigia Inghilterra. In un comunicato stampa poche ore fa hanno fatto sapere: “Lo scorso 4 giugno siamo stati benedetti dall’arrivo di nostra figlia, Lili. E’ più di quanto avremmo potuto mai immaginare, e siamo anche molto grati per l’amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e il vostro supporto in questo momento molto speciale per la nostra famiglia”.

Alla bambina, che ha come fratello maggiore Archie, 2 anni, è stato dato come primo nome il soprannome della bisnonna Elisabetta e come secondo nome il nome della nonna Diana, mamma del Principe, morta tragicamente a Parigi nel 1997 in un incidente stradale.

Un portavoce dei Sussex nella giornata di domenica aveva confermato al mondo la lieta novella con questo comunicato: “E’ con grande gioia che il Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, danno il benvenuto al mondo a loro figlia, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 di mattina grazie ai dottori e allo staff del Santa Barbara Cottage Hospital. Sia la madre che la bambina stanno bene e sono in salute, ora si stanno ambientando a casa”.

La nota aggiungeva: “Lili ha questo nome in onore della sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, il cui soprannome in famiglia è Lilibet. Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto in onore dell’amata nonna che non c’è più, la Principessa del Galles”.

Meghan ed Harry avevano reso pubblica la notizia della gravidanza durante l’intervista bomba rilasciata lo scorso febbraio ad Oprah Winfrey, con cui avevano lanciato durissime accuse alla Royal Family, tra quella di razzismo. Ora quelle accuse, a cui molti non hanno stentato a credere, sembrano essere state rafforzate da nuovi autorevoli reportage giornalistici sul trattamento riservato agli stranieri e alle minoranze etniche per decenni all’interno del Palazzo.

Scritto da: la Redazione il 6/6/2021.