Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, quando hanno rivelato al mondo di essere in attesa del secondogenito, il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati a farsi vedere in pubblico. Lo hanno fatto con una clip registrata per Spotify, il gigante dello streaming audio con cui hanno firmato un accordo per produrre una serie di podcast con la loro fondazione Archewell.

La coppia, 36 anni lui, 39 lei, è apparsa davvero in splendida forma. L’addio al grigiume londinese e l’arrivo nella soleggiata California li ha resi più belli e felici, come hanno notato diversi esperti che si occupano di questioni reali. L’attesa del secondogenito ha poi reso questo periodo ancora più eccitante. I due non hanno infatti mai nascosto la voglia di avere almeno due bambini (il primogenito Archie è venuto al mondo nella primavera del 2019).

La decisione della Regina Elisabetta di togliere loro incarichi ufficiali della corona non sembra aver avuto alcun effetto negativo sull’umore dei Duchi (che per ora mantengono anche i titoli). E mentre il resto dei parenti deve convivere quotidianamente con la pioggia, il freddo e la nebbia della capitale inglese, l’ex attrice americana e il secondogenito di Diana stanno vivendo la vita che hanno sempre sognato sulla West Coast. Sarà per questo che i rapporti con William e Kate sono ridotti ai minimi termini.

D’altronde è cosa nota che diventare re, come un giorno accadrà a William, non è affatto qualcosa a cui Harry abbia mai aspirato, anzi. Lo scettro d’Inghilterra comporta infatti una serie di enormi limitazioni alla libertà individuale che molti di noi non potrebbero proprio accettare. Non solo: in pochi mesi, con accordi da centinaia di milioni di dollari (150 con Netflix e 50 con Spotify), Harry e Meghan hanno già una ricchezza che fa impallidire quella del fratello di lui (che invece in quanto 'reale attivo' non può firmare contratti commerciali e deve 'accontentarsi' di un sostanzioso stipendio, ma certamente neanche minimamente vicino alle cifre legate ai contratti dei Duchi del Sussex). E nei prossimi anni il patrimonio non potrà che aumentare.

Un recente sondaggio condotto a livello globale ha anche sancito che Harry e Meghan sono non solo più amati di William e Kate, ma anche più famosi. Cosa volere di più?

Scritto da: la Redazione il 23/2/2021.