Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare anche il Canada. Dalla piovosa Londra, via Vancouver, sono approdati niente meno che in California. Qui hanno deciso di mettere radici, o nel caso di lei di tornare alle origini. Meghan, 38 anni, è infatti originaria proprio della West Coast. I due si troverebbero attualmente in una residenza temporanea all’interno di un comprensorio privato, ma non appena sarà finita l’emergenza Coronavirus andranno alla ricerca di una sistemazione più stabile.

Con loro c’è ovviamente anche il piccolo Archie, nato 10 mesi fa. Adesso la coppia sarà più vicina alla mamma di lei, Doria Ragland, che vive proprio a Los Angeles, e alle amiche più strette di Meghan. Inoltre l’ex attrice americana ha appena chiuso un contratto per prestare la sua voce ad un nuovo documentario Disney che tratta di elefanti. Secondo molti si tratta di un primo passo per provare a rilanciare la sua carriera ad Hollywood, che si era interrotta dopo il fidanzamento ufficiale con Harry e il trasferimento nella grigia Inghilterra.

Le nozze avevano poi messo la pietra tombale sulle speranze di tornare davanti alla telecamera. Ora con il passo indietro di inizio anno, che ha visto Harry e Meghan rinunciare di fatto al loro ruolo all’interno della famiglia reale, un ritorno sul grande schermo sembra ormai scontato. Anche perché c’è bisogno di avere nuovi introiti che rimpiazzino la liquidità fornita fino ad oggi dalla borsa della Regina Elisabetta attraverso le tasse dei sudditi.

Scritto da: la Redazione il 27/3/2020.