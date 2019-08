Harry e Meghan sono ormai quotidianamente nel mirino di alcuni giornali a cui non sono mai piaciuti. Nelle ultime settimane la coppia reale è stata pesantemente attaccata per essere andata in vacanza con un jet privato. I due si sono infatti concessi una manciata di giorni al mare con il figlio Archie, nato da poco più di tre mesi, andando prima a Ibiza e poi a Nizza, ospiti di Elton John.

Il Duca e la Duchessa del Sussex sostengono infatti la causa ambientalista contro il cambiamento climatico, ma secondo qualcuno sono ‘ipocriti’ perché avrebbero dovuto utilizzare un mezzo diverso dall’aereo, che è molto inquinante, per spostarsi. Così in loro difesa è intervenuta la stessa pop star che li ha ospitati e che ha spiegato di essere stato lui a mettere a disposizione il mezzo.

In una serie di interventi social Elton ha fatto sapere: “Sono davvero dispiaciuto per alcuni articoli di giornale usciti oggi in cui si parla del soggiorno del Duca e della Duchessa del Sussex nella mia casa di Nizza la scorsa settimana. Dopo un anno di duro lavoro e dedizione per diversi progetti di beneficenza, io e David (il marito di Etlon, ndr) volevamo che la loro giovane famiglia potesse avere una vacanza privata nella serenità della nostra casa. Per poter mantenere un alto livello di protezione, gli abbiamo fornito un aereo privato”.

“Per supportare l’impegno del Principe Harry nella lotta al cambiamento climatico, abbiamo fatto in modo che il volo fosse a emissioni zero, facendo una donazione a Carbon Footprint. Io sostengo il grande impegno di Harry e Meghan in importanti progetti benefici e chiedo alla stampa di smetterla con questa operazione volta a distruggere con falsità l’immagine pubblica di due persone che si impegnano ogni giorno per un mondo migliore”, ha poi aggiunto il 72enne.

Scritto da: la Redazione il 20/8/2019.