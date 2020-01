Il Principe Harry ha parlato per la prima volta pubblicamente dell’addio alla Royal Family. Ad un evento di beneficenza dal palco ha spiegato le sue ragioni e ha dato la responsabilità ai media, o meglio ai tabloid britannici, cattivissimi e sempre a caccia dello scoop. Sono stati loro a rovinare la serenità familiare sua e di Meghan e a spingerlo ad abbandonare il Paese e il suo ruolo attivo all’interno della famigliare reale. “Allora, vorrei che tutti possiate sentire la verità direttamente da me, per quel che posso condividere, non come Principe, o come Duca, ma come Harry”, ha esordito il 35enne, un po’ impacciato e sicuramente emotivamente molto coinvolto.

“Lo stesso che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara. Il Regno Unito è la mia casa, questo non cambierà. Sono cresciuto sentendo il supporto di molti di voi e vi ho visti accogliere Meghan a braccia aperte, felici per il fatto che avessi finalmente trovato l’amore della mia vita. Finalmente il secondogenito di Diana si è sposato, urrà! So che mi conoscete abbastanza bene da sapere che se scelgo una donna è perché ha i miei stessi valori. Lei li ha. Facciamo entrambi il possibile per meritarci il ruolo che abbiamo. Una volta che ci siamo sposati, io e Meghan eravamo eccitati e speranzosi e pronti a servire il paese”, ha aggiunto.

“Per queste ragioni, sono molto triste che siamo arrivati a questo punto. La decisione che ho preso di fare un passo indietro insieme a mia moglie, non è stata presa a cuor leggero. Ci sono stati molti mesi di discussioni dopo tanti anni di sfide. So che non ho sempre fatto la cosa giusta, ma per quanto mi riguarda non c’erano altre opzioni. Quello che voglio sia chiaro è che non vi gireremo le spalle”, ha poi proseguito.

Infine l’attacco ai tabloid: “La mia speranza era quella di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le associazioni dell’esercito, ma senza i fondi pubblici. Sfortunatamente questo non è stato possibile. Quando 23 anni fa ho perso mia madre, mi avete preso sotto le vostre ali. Vi siete presi cura di me a lungo, ma i media sono una forza potente. Ma spero che un giorno il nostro supporto reciproco possa essere più forte di loro, perché è un problema che va oltre la nostra situazione specifica”.

Scritto da: la Redazione il 20/1/2020.