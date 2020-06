Heather Parisi stavolta ha voluto rispondere all’ennesima critica sul suo aspetto fisico. La showgirl ha compiuto da poco 60 anni e sicuramente non ha più la bellezza di quando era ragazza e ballava davanti a decine di milioni di telespettatori sulla tv italiana. Così quando su Instagram un utente le ha scritto che è molto invecchiata, lei ha replicato: “Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più”.

Heather, italoamericana che in Italia ha trovato l’America tra gli anni ’80 e ’90, e che da tempo vive ad Hong Kong con il marito Umberto e con i gemellini Elizabeth e Dylan avuti quando di anni ne aveva 50, ha poi aggiunto: “Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso.

È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata”.

Anche se potesse la bionda non tornerebbe indietro nel tempo per scambiare la maturità e la serenità raggiunta con un po’ di rughe in meno. “E credimi, non cambierei mai il mio ‘essere invecchiata’ di oggi con la mia ‘bellezza’ di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 19/6/2020.