Heather Parisi, quarantena finita a Hong Kong: torna a uscire con figli Elizabeth e Dylan

Heather Parisi si regala la prima passeggiata. La gioia dei figli, i suoi adorati gemelli Elizabeth e Dylan, è irrefrenabile. A Hong Kong, dove vive con il marito Umberto Maria Anzolin, la quarantena causata dall’emergenza Coronavirus è finita: è stato revocato l’obbligo di stare in casa già da un po’. Tornare all’aria aperta dopo le lunghe settimane di isolamento ha un sapore speciale.

“E’ bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan! Ai tempi del COVID-19, torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali”, sottolinea la Parisi.

La bionda 60enne poi aggiunge: “A Hong Kong non c'è obbligo a rimanere a casa. E’ stato introdotto invece l'obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l'obbligo di non fare tavoli al ristorante o al pub con più di quattro persone”.

Heather Parisi già nelle scorse settimane ha raccontato la sua vita in Cina ai tempi del Coronavirus. L’11 marzo scorso scriveva: “A Hong Kong la fase del ‘tutti a casa’ è passata. E' stata una misura necessaria e fondamentale nell'ottenimento dei risultati fin qui raggiunti. Ora la città comincia a muoversi piano piano. Ma non bisogna abbassare la guardia e il governo di Hong Kong ne è pienamente consapevole. Sembra oramai certo che la chiusura delle scuole sarà forse prolungata sino a maggio e che tutte le manifestazioni pubbliche, sportive e non, rimarranno vietate a tempo indeterminato. Il governo di Hong Kong ha anche intrapreso alcune iniziative destinate a risollevare l'economia e tra queste quella di versare sul conto corrente di ciascun cittadino €1200 come aiuto”.

Piano piano si torna a quella normalità che tutti davano per scontata. Heather racconta la gioia di una passeggiata, pur sempre con tutte le precauzioni del caso, come l’obbligo di indossare mascherine ed evitare gli assembramenti. Ma camminare in strada, fermarsi in un negozio, osservate la vita dona felicità ai suoi figli, ma non solo, al mondo intero, tutti quelli che sperano che la pandemia finisca al più presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2020.