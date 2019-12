Ida Platano dice di sì alla proposta di nozze di Riccardo Guarnieri. Il pugliese ci riprova, lontano dallo studio di Uomini e Donne, e stavolta la convince: lei mette l’anello, come mostra un video condiviso dalla coppia sul social.

Durante il dating show di Maria De Filippi Ida Platano alla proposta di nozze di Riccardo Guarnieri aveva detto di no. Voleva andarci cauta sul matrimonio. Aveva comunque lasciato un portone aperto al suo cavaliere, affermando di non volere affatto rinunciare a lui. I due si erano scambiati un lungo bacio appassionato, che già prometteva bene. In pochi giorni la 36enne sembra aver messo da parte tutte le riserve del caso.

VIDEO

Riccardo Guarnieri l’ha accontentata. E’ andato a Brescia dalla 36enne. Sembra avesse detto a Ida Platano di aver dimenticato l’anello a casa sua, invece era solo una bugia a fin di bene. Nel parcheggio di un supermercato a sorpresa lo tira fuori e le dice: “Ma lo vogliamo mettere questo anello o no?”. Ida, con grande gioia, lo accontenta e lo mette. Un sorriso luminoso le illumina il volto.

Le incomprensioni paiono un lontano ricordo e tutti i romantici, fan della coppia, fanno il tifo per loro. Riccardo guarda la sua amata con l’anello all’anulare ed esclama: “Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta, dai!”. Il prezioso le va un po’ largo, bisognerà stringerlo. Ma questo è l’ultimo dei problemi. Ora manca solo la data degli attesissimi fiori d’arancio.

Intanto la Platano, postando un selfie a due con Guarnieri, scrive: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2019.