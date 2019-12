Ida Platano e Riccardo Guarnieri  ci riprovano: bacio lunghissimo in tv e ritorno di fiamma

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano: bacio lunghissimo tra i due in tv e l’attesissimo ritorno di fiamma. La dama bresciana ha rimandato al mittente la proposta di matrimonio del cavaliere pugliese, al momento non se la sente di dire di sì. Tutto pareva compromesso nel loro rapporto, invece durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, 10 dicembre, ecco arrivare il ‘bocca a bocca’ appassionato della coppia.

Non è tutto perduto. Ida Platano lascia aperta la porta a Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi spiega al 40enne il motivo per il quale la 36enne originaria della Sicilia e ora trapiantata al Nord ha respinto la sua proposta di nozze: non si fida. Già una volta è stata mollata da lui. Ha bisogno di rassicurazioni, di credere nuovamente nel loro legame.

“Vieni da me, cerca un lavoro, queste sono le basi per essere più sereni. Prendi una casa vicina alla mia in affitto, così cominciamo la nostra vita insieme”, dice Ida Platano a Riccardo Guarnieri.

Vuole anche che lui riprenda il rapporto con suo figlio, Samuele, che ha avuto da una breve relazione quando aveva 30 anni. Desidera che tutto proceda in modo corretto e senza correre. Poi aggiunge: “Io non voglio rinunciare a te”.

Riccardo Guarnieri si scioglie nel sentire le parole della sua amata, si alza e va verso di lei, l’abbraccia con grande slancio e parte il bacio. I due non si staccano più: anche durante il ballo le effusioni continuano, davanti a tutti. E i fan della coppia applaudono: sui social i più romantici si scatenano e rivedono l’happy end dietro l’angolo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2019.