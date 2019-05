Ida Platano, 37 anni, e Riccardo Guarnieri, 40, durante l'ultima puntata del Trono Over di "Uomini e Donne" sembravano sul punto di dirsi addio definitivamente, invece, poi, dietro le quinte del programma, c'è stato un vero e proprio colpo di scena: hanno deciso di darsi l'ennesima possibilità

Ida Platano all'inizio della puntata non sembrava ancora convinta dei sentimenti di Riccardo Guarnieri e all'ex fidanzato ha detto: "Dopo esserti girato tutto il mondo in questi mesi ora torni da me?". La dama del Trono Over di "Uomini e Donne" ha poi lasciato lo studio. Il cavaliere l'ha raggiunta dietro le quinte.

I due sono stati protagonisti di un'accesa discussione: "Tu non metti un pizzico di trasporto. Non mi sai prendere. Quindi me ne vado a casa", ha detto Ida. Riccardo le ha chiesto di non rinfacciargliI il passato e poi, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha affermato: "Ce la siamo data un'altra possibilità. Non ci capiamo e forse ora è anche peggio di prima". Guarnieri ha poi deciso di andarsene a casa, a Taranto, mentre Ida era diretta a Bergamo.

I giochi sembravano quasi chiusi ma Maria De Filippi ha spronato Riccardo a mettersi in gioco, a manifestare i suoi veri sentimenti. La conduttrice ha cercato di fargli capire che Ida non se ne voleva realmente andare: "Perché non prendi il treno e vai con lei a Bergamo?", ha chiesto poi la signora Costanzo a Guarnieri. "Le telefonate non mi bastano", ha aggiunto la Platano. Ma Riccardo ha detto di non poter andare a Bergamo per problemi personali e ha chiesto a Ida di restare a Roma per uscire con lui. Ne è nata un'altra discussione.

Alla fine, però, è arrivato il colpo di scena: Riccardo ha abbracciato Ida e lei ha accolto con il sorriso il suo gesto. Guarnieri ha poi chiesto alla Platano di uscire subito e così sono tornati in studio per salutare Maria e se ne sono andati via insieme.